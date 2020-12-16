49% мужчин хотят зарплату в конвертах. А желающих среди женщин на такие условия — 39%

Почти половина опрошенных граждан готова получать зарплаты в конвертах. Мужчин среди них 49%, а женщин 39%.
К таким цифрам пришел сервис по поиску работы SuperJob. В опросе участвовали 1600 человек из 400 населенных пунктов.
Самая высокая доля готовых получать деньги таким образом — среди респондентов с вознаграждением до 30 тысяч рублей в месяц, в этой группе таких 45%; меньше всего тех, кто допускает получение серых зарплат, — в высокооплачиваемой группе с жалованьем от 80 тысяч рублей (36%).
По материалам «Говорит Москва».