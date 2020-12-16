49% мужчин хотят зарплату в конвертах. А желающих среди женщин на такие условия — 39%

Glawsvet Легче не станет и лучше не станет. Обзор изменений в отчетности 2021 года

бух2007 потому что статья от 26.12.2019. Тогда никто и в страшном сн... Фиксированные взносы ИП-2020: расчет, КБК, сроки

Таня GH2 ОСНО – общая система налогообложения.А если нет освобождения... Выбираем налоговый режим ИП

Таня GH2 В итоге НДФЛ составит: 13% * (1 000 000 – 200 000 – 43 238) ... Выбираем налоговый режим ИП