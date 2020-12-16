Хлеб, тушенка, макароны, молоко, чай, картофель и хлопья будут продаваться в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» без наценки

X5 Retail Group, которая управляет такими магазинами, как «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», с 16 декабря установит нулевую торговую наценку на семь товаров из базовой потребительской корзины.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на сообщение компании.

«X5 Retail Group приняла решение с 16 декабря установить нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров. Инициатива направлена на поддержку малоимущих покупателей. Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко», — отмечается в сообщении.

На полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками. Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) компания намерена покрывать за собственный счет.

«Обнуление наценки позволит снизить розничные цены на востребованные товары первой необходимости, что особенно важно сегодня для социально не защищенных групп. Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», — отметил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении.