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ФАС будет проводить внеплановые проверки по ценам на продукты

Федеральная антимонопольная служба подготовила и согласовала все необходимые нормативно-правовые документы, направленные на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

Территориальные органы ФАС по всей стране собирают и обрабатывают информацию и обращения граждан по динамике цен на такие продукты питания.

Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства.

Обеспечено взаимодействие с Прокуратурой для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания.

ФАС России отмечает, что принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер.

Напомним, накануне Правительство выпустило несколько нормативных актов, призванных сдержать рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку и хлеб.

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