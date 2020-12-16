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В торговых центрах можно будет применять ПСН. Закон принят

Госдума приняла закон с поправками в Налоговый кодекс, среди которых есть один пункт, который исправляет формулировку в главе по патентной системе налогообложения. Она фактически лишала часть ИП возможности применять ПСН.

Речь идет о закрытом списке объектов стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов. В нем не упомянуты торговые комплексы и центры, в которых и работают многие предприниматели.

В принятом сегодня законе есть поправка в подпункт 7 пункта 3 статьи 346.43 НК. Список торговых объектов будет открытым. Теперь он выглядит так: К данной категории торговых объектов относятся розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы и другие аналогичные объекты.

Поправка вступит в силу с 1 января 2021 года.

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