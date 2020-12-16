Госдума приняла закон с поправками в условия налогового мониторинга

Госдума приняла закон с поправками в Налоговый кодекс, снижающими критерии вхождения компаний в систему налогового мониторинга.

Планка по сумме налогов снизится с 300 млн до 100 млн рублей. Кроме того, будут учитываться не только налог на прибыль, НДС, акцизы и НДПИ, но и НДФЛ со страховыми взносами.

Минимальные требования к суммарному объему годовых доходов налогоплательщика и к совокупной стоимости активов также снижаются втрое — до 1 млрд руб. (сейчас 3 млрд).

Кроме того, законом уточняются основания для проведения выездных налоговых проверок за период, за который проводится налоговый мониторинг. Например, выездная проверка проводится в случае невыполнения налогоплательщиком мотивированного мнения налогового органа в срок до 1 декабря года, следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг (в настоящее время такой срок не установлен), или представления уточненной налоговой декларации, в которой увеличена сумма полученного убытка.

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Среди других поправок стоит отметить новое положение, дающее право инспектору, проводящему налоговый мониторинг, истребовать у контрагента или у иных лиц документы и информацию о проверяемом лице. А так же норму, согласно которой решения о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств организации, в отношении которой проводится налоговый мониторинг, принимаются налоговым органом, проводящим налоговый мониторинг.

Налоговый мониторинг — это добровольная система дистанционного налогового контроля: компании открывают свои информационные учетные системы для налоговиков, а взамен получают отсутствие камеральных и выездных налоговых проверок.