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Критерии для заявительного возмещения НДС будут упрощать

ФНС предложит упростить критерии для применения заявительного порядка возмещения НДС, заявил заместитель руководителя ФНС РФ Александр Егоричев на Едином онлайн-семинаре 1С.

Он напомнил, что налоговые органы в качестве эксперимента сократили срок камеральной налоговой проверки декларации по НДС до 1 месяца. Этот сокращенный срок планируется закрепить в НК РФ.

Также, по словам Александра Егоричева, ФНС видит дальнейшее развитие в сокращении критериев, при выполнении которых компании могут воспользоваться заявительным порядком возмещения НДС.

В настоящее время, согласно статьи 176.1 НК РФ, такими критериями являются, в том числе 2 млрд рублей налоговых платежей за три предшествующих года и 2 года деятельности до подачи соответствующего заявления.

Представитель ФНС отметил, что если требование по сроку деятельности целесообразно сохранить, то критерий по сумме уплаченных налогов за 3 года можно оптимизировать. Предложения по изменению этого критерия будут отправлены в Минфин.

По материалам БУХ.1С.

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