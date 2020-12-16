Появился «черный список» недобросовестных судебных экспертов

Судебно-экспертная палата России сформировала «черный список» недобросовестных судебных экспертов. Он был сформирован на основе базы данных обращений граждан и юридических лиц, содержащих жалобы на действия экспертов судебно-экспертных организаций.
В нее вошли жалобы на судебных экспертов, которые:
- составили экспертизу, объективность и непредвзятость которой вызывает сомнения;
- допустили грубые профессиональные ошибки в ходе проведения экспертизы;
- нарушили сроки, регламент проведения и предоставления результатов экспертизы;
- допустили действия коррупционного характера или факты существенного завышения стоимости услуг.
По словам президента Судебно-экспертной палаты России Дениса Шульженко, в течение 2019-2020 гг. в Судебно-экспертную палату России поступило несколько сотен писем от физических и юридических лиц, содержащих просьбы проверить объективность судебно-экспертного заключения, выдать на него рецензию, привлечь к ответственности и даже наказать отдельных экспертов за выдачу необъективных заключений.
«Многие письма, особенно от граждан, очень эмоциональные, и наша задача как общественной организации, объединяющей профессионалов отрасли, разобраться в ситуации. Судя по количеству обращений, мы понимаем, что проблема существует, и ее масштаб ещё нужно будет определить. Есть судебные эксперты, в отношении которых поступила не одна жалоба, а на кого-то и десятки! Насколько все они обоснованы, еще предстоит выяснить, но часть из них уже проанализирована нашей дисциплинарной комиссией, проведены соответствующие мероприятия, мы на связи с исполнителями экспертизы, разбираемся в ситуации. Одно можно сказать точно: не все судебные эксперты отличаются высоким профессиональным уровнем», — рассказал Денис Шульженко.При этом сайт, на котором размещена база жалоб на судебных экспертов с навигацией по «черному списку» путем ввода ФИО эксперта, играет роль агрегатора информации о недобросовестных судебных экспертах. Источником же информации являются сами обращения физических и юридических лиц, поступившие в адрес Судебно-экспертной палаты России.