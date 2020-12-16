Появился «черный список» недобросовестных судебных экспертов

В СЭП РФ считают, что подобная площадка будет полезна в профессиональной деятельности представителям судейского корпуса, юридического сообщества, следственных органов, самим участникам рынка судебной экспертизы, а также любым физическим и юридическим лицам, у которых возникла потребность в получении экспертного заключения по какому-либо вопросу.

А для представителей профессионального юридического сообщества база жалоб даст возможность ходатайствовать о замене эксперта, указывать объективные причины профессиональной непригодности эксперта.

«База жалоб, где можно найти информацию о неблагонадежных судебных экспертах, должна стать надежным инструментом, для судей и работников следственных органов, облегчая им выбор эксперта и, соответственно, судебно-экспертной организации при назначении судебной экспертизы. Но она не должна стать инструментом для недобросовестной конкуренции на рынке услуг по проведению судебной экспертизы. Мы будем очень пристально это отслеживать и пресекать любые попытки использования „черного списка“ в корыстных целях», — заключил президент СЭП РФ Денис Шульженко.