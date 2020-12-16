Сбер предложил бизнесу электронные ключи для macOS

Корпоративные клиенты Сбера теперь могут подтверждать операции в интернет-банке «СберБизнес» с компьютеров на macOS, используя усиленную электронную подпись.

Разработка электронного ключа (токена), совместимого с ПО Apple, была одним из самых частых пожеланий пользователей СберБизнеса, отметили в пресс-службе кредитной организации.

Новый электронный ключ разработан компанией «Актив» специально для Сбера. Он позволяет подписывать договоры с банком и двусторонние документы пакетом. Находящиеся на токене ключи не могут быть скопированы и используются только внутри токена — это обеспечивает максимальную безопасность процедуры. Перед тем как предложить «Рутокен» TLS широкой аудитории, Сбер на протяжении 10 месяцев проводил пилотные испытания среди 1500 предпринимателей Москвы.