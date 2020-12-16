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В 2020 году резко увеличилось число картельных сговоров в фарминдустрии на фоне их общего снижения

В ноябре этого года ФАС отчиталась о снижении числа картельных сговоров в этом году. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число снизилось на 41,1%, до 203 дел.

Об этом рассказывал руководитель управления ведомства по борьбе с картелями Андрей Тенишев

«Если в целом, то активность картельщиков в период пандемии, наоборот, уменьшилась, — сказал Тенишев. — За девять месяцев 2019 года было возбуждено 840 дел об антиконкурентных соглашениях, в том числе 345 дел о картелях, за девять месяцев 2020 — 480 дел об антиконкурентных соглашениях, из которых 203 дела о картелях. Снижение тут 42,8% и 41,1% соответственно».

С другой стороны, в первом полугодии 2020 года был замечен рост сговоров среди фармкомпаний.

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«В первом полугодии 2020 года мы наблюдали увеличение количества картельных сговоров среди фармкомпаний — количество возбужденных дел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 8,6%, — подчеркнул Тенишев. — По результатам 9 месяцев мы зафиксировали снижение картельной активности фармацевтов: за 9 месяцев 2019 года возбуждено 67 дел, за 9 месяцев 2020 — 51. Но прогнозируем, что к концу года количество таких дел возрастет».

2020 год для картелей стал вообще прецедентным. Как писали в феврале этого года «Новые известия», впервые представители бизнеса были привлечены к уголовной ответственности. Дело о картельном сговоре в Самарской области было возбуждено еще в 2016 году. Замешан в деле оказался замглавы областного Минздрава, обеспечивший одному из участников сговора преимущество на аукционе. Остальные же участники картеля договорились в аукционе не участвовать за субподряд на сумму в 180 млн. рублей.
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В итоге, «нужная» компания получила господряд на 768 млн рублей.

По мнению Андрея Тенишева, по их совместным с Совбезом оценкам, российская экономика теряет ежегодно 1,5-2% ВВП на антиконкурентных закупках.

«Государство распределяет до 30% ВВП средств через систему госзакупок. Когда компании сговариваются, экономии бюджета, на которую рассчитывает государство, не происходит. В юрисдикциях многих стран картель признана разновидностью мошенничества, так как в результате антиконкурентных торгов в карман залезают в каждому налогоплательщику. Когда в картелях участвуют чиновники — это превращается в катастрофу», — сказал он.

А в июне 2020 года Росфинмониторинг, совместно с ФАС и ФСБ выявил картельных сговоров на 700 млн. руб. И это только с начала этого года, не считая предыдущих.

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Опасность картельных сговоров между бизнесом и представителем госзаказчика, в первую очередь, опасны именно для бизнеса. Для чиновника все проще, ему просто сначала предложат освободить должность. При несогласии начнется уголовное дело, а при дальнейшем согласии сотрудничать чиновник будет переведен в статус свидетеля. А вот бизнесу, в частности, его руководству, уголвное дело будет по всей строгости. Это как в фильме «Сокровище нации», фраза «кого-то нужно посадить».

Поэтому, о картельных сговорах крайне важно знать всем, кто имеет хоть какое-то отношение к госзакупкам. С учетом, что к госзакупкам все больше стали допускать не только средний бизнес, но и малый. Да, это некоторая стабильность, поскольку платят из бюджета. Но это же масса опасностей для бизнеса.

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Центр обучения «Клерка» и спикер Аделина Мельк приглашают на бесплатный вебинар «Картельный сговор: почему вам нужно об этом знать». Вебинар пройдет 22 декабря, начало в 11:00.

Вы узнаете:

  • как сотрудники ФАС вычисляют такие сделки;
  • какие еще есть поводы привлечь к себе внимание ФАС;
  • административная и уголовная ответственность за картель;
  • как компании избежать ответственности, и нюансы освобождения от нее.
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