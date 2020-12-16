В 2020 году резко увеличилось число картельных сговоров в фарминдустрии на фоне их общего снижения

В ноябре этого года ФАС отчиталась о снижении числа картельных сговоров в этом году. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число снизилось на 41,1%, до 203 дел.

Об этом рассказывал руководитель управления ведомства по борьбе с картелями Андрей Тенишев

«Если в целом, то активность картельщиков в период пандемии, наоборот, уменьшилась, — сказал Тенишев. — За девять месяцев 2019 года было возбуждено 840 дел об антиконкурентных соглашениях, в том числе 345 дел о картелях, за девять месяцев 2020 — 480 дел об антиконкурентных соглашениях, из которых 203 дела о картелях. Снижение тут 42,8% и 41,1% соответственно».

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С другой стороны, в первом полугодии 2020 года был замечен рост сговоров среди фармкомпаний.

«В первом полугодии 2020 года мы наблюдали увеличение количества картельных сговоров среди фармкомпаний — количество возбужденных дел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 8,6%, — подчеркнул Тенишев. — По результатам 9 месяцев мы зафиксировали снижение картельной активности фармацевтов: за 9 месяцев 2019 года возбуждено 67 дел, за 9 месяцев 2020 — 51. Но прогнозируем, что к концу года количество таких дел возрастет».

2020 год для картелей стал вообще прецедентным. Как писали в феврале этого года «Новые известия», впервые представители бизнеса были привлечены к уголовной ответственности. Дело о картельном сговоре в Самарской области было возбуждено еще в 2016 году. Замешан в деле оказался замглавы областного Минздрава, обеспечивший одному из участников сговора преимущество на аукционе. Остальные же участники картеля договорились в аукционе не участвовать за субподряд на сумму в 180 млн. рублей.