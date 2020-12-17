В Петербургском УФНС объяснили, почему не надо отзывать жалобы по просьбе налоговиков

Почему нельзя отзывать жалобы по просьбе налоговиков рассказал газете «УНП Северо-Запад» начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров УФНС по Санкт-Петербургу.

Он отвечал на вопрос, который ему задала компания, подавшая жалобу на решение о привлечении к ответственности за ошибки в расчете по страховым взносам. В расчете налоговиков оказались грубые ошибки, поэтому организация подала жалобу на решение. Документ был отправлен по электронке через оператора. Ответ компания ожидала до 20 ноября, но 30-го числа инспекторы позвонили и попросили отозвать документ. Они не отправили жалобу, так как не увидели документ.

И вот что ответил представитель УФНС.

Вы вправе не отзывать жалобу, если компания не согласна с привлечением к ответственности. Компания подает жалобу в вышестоящее ведомство через налоговую, решение которой хочет обжаловать. В свою очередь инспекция обязана передать жалобу в УФНС в течение трех рабочих дней с момента, когда получила документ (п. 1 ст. 139 НК).

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До того, как управление примет решение по жалобе, компания вправе отозвать документ полностью или в части. Для этого нужно подать в налоговую заявление. Инспекторы просят отозвать жалобу, так как не передали документ в установленный срок. Но если компания исполнит просьбу, то не сможет повторно обратиться с жалобой. При этом ИФНС не вправе самостоятельно отменить или изменить решение, которое уже приняла.

Поэтому, если компания не согласна с привлечением к ответственности, нужно дождаться ответа на жалобу.