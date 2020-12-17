Предлагают определять численность для льготных кредитов не по СЗВ-М, а по СЗВ-ТД

Недавно программа льготных «коронавирусных» кредитов для бизнеса была подкорректирована.

В частности, по-другому стал проводиться мониторинг сохранения численности сотрудников для тех заемщиков, которые взяли кредит до 25-го июня 2020 года. Точкой отсчет для них стал май 2020, а не апрель.

Эта мера недостаточная, считают в службе бизнес-омбудсмена.

«Большинство добросовестных предпринимателей посчитали, что численность зафиксирована именно на 1 июня, а не на конец апреля или мая. Таким образом, они находятся под риском невыполнения условия получения кредита, и будут вынуждены погасить его не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками (порядка 15 % годовых)», — отметила руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене Анастасия Алехнович.

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Она заявила, что надо разрешить учитывать данные именно на 1 июня тем, тем кто не снижал численность в последующие месяцы.

Кроме этого, в службе бизнес-омбудсмена предложили заменить первоисточник информации о численности сотрудников с отчетности по форме СЗВ-М на отчетность по форме СЗВ-ТД.

Данные в отчетах СЗВ-М не отражают достоверную информацию о численности работников на конкретную дату, и не учитывают данные о кадровых движениях (приемах и увольнениях). Такие данные отражаются в отчетах СЗВ-ТД, которые, тем не менее, не используются при проверке выполнения условий льготного кредитования.

Отметим, в рамках программы льготного кредитования «на возобновление деятельности» выдано почти 222 тысячи кредитов на общую сумму в 420 млрд рублей.