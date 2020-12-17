Предложили вдвое снизить страховые взносы для компаний, которые тратят деньги на спорт для сотрудников

Бизнесу, который вкладывается в поддержку здоровья своих работников, в их занятия физкультурой и спортом, надо снизить страховые взносы до 50 % или учесть при их начислении расходы предприятий на спорт.

Такие предложения эксперты ОНФ направят в Правительство.

«Мы провели мониторинг и поняли, что в своих сотрудников готов вкладывать в основном большой бизнес со штатом от тысячи человек. Руководители таких компаний понимают — чем больше они тратят на здоровье коллектива, тем меньше времени сотрудники проводят на больничном, их КПД растет. И, конечно, такой бизнес очень заинтересован в сопоставимом снижении страховых выплат», — отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

В ОНФ уточнили, что практика снижения страховых взносов уже существует: например, пониженные тарифы взносов действуют для IT-отрасли, потому что ее признали одной из приоритетных отраслей развития государства.

«Мы считаем, что вложения в спорт, в здоровье своих работников тоже надо отнести к приоритетным отраслям. И предлагаем либо снизить страховые взносы на 50 %, либо учесть в их исчислении расходы бизнеса на спорт. Эти долгосрочные вложения себя оправдают», — подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Геннадий Сандырев.

Представитель Минспорта Денис Гудков пообещал, что предложение по снижению взносов будет рассмотрено при подготовке дорожной карты по поддержке предпринимательства в сфере физкультуры и спорта.