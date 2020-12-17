Менеджера бара в Петербурге оштрафовали на 10 тысяч руб. за работу после 23:00

В Петербурге впервые оштрафовали работников бара за работу после 23:00. Менеджеру одного из заведений придется выплатить 10 тысяч рублей.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

«Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Наталью Крупнову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ („Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.

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Согласно материалам дела, Крупнова является менеджером бара «Мундштук». В конце ноября в отношении нее составляли протокол за то, что в баре проверяющие обнаружили посетителей, которые находились там после 23:00.

На суде Крупнова пояснила, что компания гостей пришла в бар около восьми часов вечера и задержалась, однако после 23:00 заказы у них никто не принимал, а персонал просто ждал, пока они доедят и допьют заказанное. Впрочем, свидетели по делу сообщили в суде, что сотрудники бара не говорили им, что нахождение в заведении после 23:00 запрещено, а также их никто не просил уходить. Другие свидетели сообщили суду, что они пришли в бар около двух часов ночи и сделали заказ, который принесли, а еще один мужчина сообщил, что примерно в это же время приобрел в баре бутылку водки.

Похоже, вот и прецедент. Теперь такие дела могут пойти валом.