Банки в январе начнут передачу в ФНС данных об электронных кошельках

Российские банки с 6 января начнут подавать в Федеральную налоговую службу информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»), «QIWI Кошелек», WebMoney и других сервисах, а также данные об изменении их реквизитов.

Это следует из вышедшего указания Центробанка, которое устанавливает порядок передачи такой информации, о нем пишет РБК.

Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощенной идентификацией клиента. У сервисов электронных кошельков есть свой расчетный банк, на который возлагается эта функция.

Поправки в Налоговый кодекс об обязанности предоставлять в ФНС такие данные вступили в силу с 1 апреля 2020 года. Однако банки не смогли начать делиться данными с налоговиками в установленный срок, так как не был принят нормативный акт.

Формы и форматы сообщений банка налоговому органу были утверждены приказом ФНС России от 28 мая, но он вступает в силу в январе, одновременно с указанием ЦБ. Отсрочку в ФНС объяснили необходимостью дать время банкам на подготовку и сложной эпидемиологической ситуацией.