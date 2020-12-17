Путин: Россия уже не бензоколонка

Россия «начинает слезать с нефтегазовой иглы», заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

«Что является, очевидно, положительным элементом развития экономики — 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы», — цитирует слова Путина «Интерфакс».

«Если кому-то хочется представить нас, как до сих пор, бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований», — подчеркнул глава государства.

Однако, по его словам, зависимость от нефтегазовых доходов еще очень большая, и это нужно иметь иметь в виду.