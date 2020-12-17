Финансовая система России устойчива, считает Путин

Путин на пресс-конференции отметил устойчивость финансовой системы России.

Российская финансовая система устойчива, прибыль банков в 2020 году оценивается в 1,3 трлн рублей, сообщил Путин в ходе пресс-конференции.

По данным ЦБ, прибыль банков за 10 месяцев уже достигла 1,3 трлн рублей. Производство сельхозпродукции в РФ в этом году может увеличиться на 2%, отметил Путин со ссылкой на главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

«Производство продукции сельского хозяйства традиционно у нас за последние годы в хорошей зоне. На данный момент плюс 1,8%. Министр сказал, что по году может быть даже не падение, может быть увеличение до 2%», — сказал глава государства, подчеркнув: «Надеюсь, что так и будет».

По данным Росстата, за 10 месяцев этого года производство сельхозпродукции в РФ выросло на 1,8%. В 2019 году темпы роста были выше и составили 4%.