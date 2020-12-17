Крупнейшие банки заменят до 50% пластиковых карт на цифровые

Банки ВТБ и Сбербанк планируют через два-три года заменить до 50% пластиковых карт на цифровые.

Зампред правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал РБК, что Сбербанк к концу 2023 года намерен эмитировать 50% от всех выпускаемых карт только в цифровом формате. ВТБ намерен в 2023 году выпускать в цифровом виде до 40% всех банковских карт.

«В начале следующего года мы предоставим всем клиентам услугу «пластика как опции», и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде: в интернете или для любых покупок, загрузив в смартфон с NFC. А «пластик» при необходимости клиенты смогут дозаказать позднее»,— сказал Кирилл Царев. Сейчас, по его словам, доля виртуальных карт составляет 10%.

«В этом году спрос на цифровые карты постоянно увеличивался: в ноябре в банке было эмитировано в 2,5 раза больше таких карт, чем в январе. Всего с начала года объем эмиссии превысил 300 тыс. штук»,— сообщил представитель ВТБ. В кредитной организации доля виртуальных карт составляет сейчас 5%.

Планы по развитию цифровых карт есть и у других банков — Газпромбанка и банка «Санкт-Петербург».