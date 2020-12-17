Покупая ИП, не забывайте проверить комплектацию. Мало ли, счета заблокированы. И не забывайте об отмене крепостного права

Некий человек купил ИП за 30 тысяч рублей. И был весьма опечален, что у того «счета не работают, ЭЦП не сделано, а сам он на связь не выходит». Действительно, есть повод для расстройства.

Поделился на странице в Facebook Кирилл Соппа, сам являющийся ИП.

«Немного о быстрых и элегантных решениях. Оказывается это далеко не дешево».

А говорят, крепостное право в 1861 году еще отменили. Обидно, наверное, человеку. № 0 тысяч за некоего ИП отдал, а у того счета не работают, электронной подписи нет... Плохо смотрел комплектацию? А по гарантии нельзя вернуть?

В комментариях люди еще посмеялись:

«Может он чиновник:-) и ему нельзя открыть ИП:-)».

Кто-то считает, что очень дешево за человека, всего 30 тысяч.

«Купить человека, пусть и ИП, за 30 тыс — очень дешево».

А кто-то спрашивает (в шутку конечно же), где купить ИП. И даже функционал назвал.

«Так. Где купить такого ИП? Функционал — чистить снег, топить баню, еще по мелочи разной. 30 000 — я надеюсь, это разовый платеж с правом пожизненного пользования?»

Кто-то тут же советует, где можно:

«Купить можешь у меня! Ты мне 30 тыс, я тебе ИНН скажу. Можешь даже первую букву фамилии выбрать. Дальше сам 🤣🤣🤣».

А вот и о комплектации разговор пошел:

«А что входит в комплект покупки? ЭЦП SIM-карта личный паспорт на первое время? Покупать рисковано, но в аренду с понедельными платежами взять можно».

Еще напоминают о том, что пользоваться — только по взаимному согласию, а то уголовно-наказуемое деяние будет.

«Как пользоваться ИП :-) Есть несколько вариантов, но все они не совсем приличные, а без взаимного согласия ещё и уголовно наказуемые».

Вообще, сама по себе торговля людьми — статья 127.1 УК. Но тут по сути покупается использование статуса ИП, принадлежащего некоему гражданину, в своих целях. Статья 173.1 УК сюда не особо подходит, там про юрлица.