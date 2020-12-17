Предлагают в законе прописать максимальные наценки при продаже продуктов

В Думу внесли законопроект, устанавливающий правовой механизм государственного контроля за ценами на продовольствие, а также за соотношением долей прибыли для всех участников производства продуктов.

В проекте, в частности, предусмотрен следующий уровень предельных значений торговых наценок. Они не могут превышать:

для производителей первичного сырья (зерно, молоко, овощи и т.д.) — 45 % от себестоимости;

для переработчиков — 15 % от отпускной цены производителя сырья;

для оптовиков — 10 % от отпускной цены производителя продовольственных товаров;

для розницы — 15 % от отпускной цены производителя или оптовика;

для общепита — 15 % от отпускной цены производителя или оптовика.

Поправки предлагают внести в Федеральный закон № 381-ФЗ «О основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

Авторы проекта — депутаты от КПРФ.