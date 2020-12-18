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НДС по тестированию на COVID-19 нельзя взять к вычету без счета-фактуры

Можно ли принимать к вычету НДС по расходам на тестирование на COVID-19 по кассовым чекам, в которых налог выделен отдельной строкой? Разъяснения опубликованы на сайте ФНС.

Вычеты НДС производятся на основании:

  • счетов-фактур, выставленных продавцами при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
  • документов, подтверждающих фактическую уплату налога при ввозе товаров в Российскую Федерацию;
  • документов, подтверждающих уплату налога, удержанного налоговыми агентами;
  • иных документов в случаях, предусмотренных п. 3, 6-8 ст. 171 НК РФ.

Последние положения предусматривают порядок вычета сумм НДС, уплаченных налоговым агентом непосредственно в бюджет, а также перечисленных сотрудниками организации в составе командировочных и представительских расходов. При этом особенности их вычета для товаров (работ, услуг), имущественных прав, приобретенных за наличный расчет, НК РФ не предусмотрены.

Для случая, когда сотрудник компании прошел тестирование на COVID-19, оплатил его наличными и получил чек, где сумма НДС выделена отдельной строкой. Если к нему не прилагается счет-фактура за эту услугу, то такой НДС к вычету не принимается.

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