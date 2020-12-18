Утвердят форму уведомления о признании декларации несданной

Скоро утвердят новые формы, которые налоговики направляют налогоплательщикам при реализации своих полномочий:

«Уведомление о неисполнении обязанности по представлению налоговой декларации (расчета)»;

«Уведомление о признании налоговой декларации (расчета) непредставленной».

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Причиной разработки этого документа послужили поправки в НК.

Напомним, в статью 80 НК внесены два новых пункта 41 и 42.

Налоговая декларация (расчет) будет считаться непредставленной, если при проведении камеральной налоговой проверки будет установлено хотя бы одно из следующих обстоятельств:

установлен факт подписания налоговой декларации (расчета) неуполномоченным лицом;

физлицо, имеющее право без доверенности действовать от имени налогоплательщика и подписавшее налоговую декларацию (расчет), дисквалифицировано и срок, на который установлена дисквалификация, не истек ранее даты представления в налоговый орган такой налоговой декларации (расчета);

в Едином государственном реестре ЗАГС содержатся сведения о дате смерти физического лица, наступившей ранее даты подписания налоговой декларации (расчета) усиленной КЭП этого физлица;

в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени налогоплательщика и подписавшего налоговую декларацию (расчет), в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об указанном лице ранее даты представления в налоговый орган такой налоговой декларации (расчета);

организация исключена из ЕГРЮЛ ранее даты представления таким лицом в налоговый орган налоговой декларации (расчета);

в случае обнаружения налоговым органом факта несоответствия показателей декларации по НДС контрольным соотношениям;

ошибки в расчете по страховым взносам, указанные в пункте 7 статьи 431 НК.

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Если налоговики признают ваш отчет непредставленным, они должны будут направить уведомление об этом в течение 5 рабочих дней.

По НДС правила несколько иные. В случае, если декларация будет признана непредставленной, ИФНС направит уведомление не позднее следующего дня.

У налогоплательщика будет 5 рабочих дней, чтобы представить новую декларацию НДС, соответствующую контрольным соотношениям. Если он уложится в эти 5 дней, то нарушения срока сдачи декларации не будет.