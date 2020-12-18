Минпромторг выступил против запрета пластиковых пакетов

Минпромторг выступил против запрета в России и на территории Евразийского экономического союза тонких полиэтиленовых пакетов. Ранее с такой инициативой выступила Белоруссия.

Госкомитет Белоруссии по стандартизации предложил запретить оборот ряда видов пластиковой упаковки на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) в целях исключения загрязнения окружающей среды и облегчения утилизации.

Речь идет о полиэтиленовых пакетах толщиной до 50 микрометров, этикетках из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках, упаковке из вспененного полистирола (лотки из мягкого пластика для хранения пищевой продукции) и упаковке из разлагаемого пластика с добавлением катализатора (биоразлагаемые пакеты). Инициатива предложена в рамках изменений в технический регламент Таможенного союза ЕАЭС «О безопасности упаковки».

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Минпромторг выступил против большинства предложений Белоруссии — запрета полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 микрометров, биоразлагаемой упаковки и упаковки из вспененного полистирола — по следующим причинам:

запрет не аргументирован надлежащим образом, и сначала нужно изучить его влияние на рынки стран ЕАЭС. Вместо запрета полиэтиленовых пакетов российское ведомство предлагает использовать механизм расширенной ответственности производителя, вводить налоги для производителей упаковки из пластика и т.д.;

это нарушение установленных санитарно-эпидемиологических мер, в том числе связанных с пандемией COVID-19. Например, маски нужно выбрасывать в контейнер только в завязанных пластиковых пакетах.

запрет противоречит законодательству о защите прав потребителей. Отказ от этих видов упаковки может привести к необоснованным дополнительным расходам предприятий и росту цен на товары в такой упаковке.

Госкомитет Белоруссии по стандартизации является ответственным за разработку изменений в Таможенный регламент по безопасности упаковки.