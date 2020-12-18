Сбер запустил собственный сервис по оформлению налоговых вычетов

Компания СберРешения совместно с командой блока «Управление благосостоянием» Сбербанка разработали сервис «Налоговый вычет» для оформления социального, имущественного и инвестиционного налогового вычета по ИИС. Об этом сообщает пресс-служба экосистемы Сбера.

Услуга доступна на сайте СберРешений. Налоговые консультанты компании заполнят декларацию 3-НДФЛ за клиента и помогут отправить пакет документов в налоговую инспекцию не выходя из дома. Они также проконсультируют по декларированию дополнительных доходов, необходимым для вычета документам и способам их отправки в налоговую инспекцию. Пользователи портала «Госуслуги» могут получить справку 2-НДФЛ автоматически прямо в личном кабинете СберРешений.

В сервисе можно оформить все основные виды налоговых вычетов:

социальный — за расходы на лечение и обучение, взносы на инвестиционное и накопительное страхование жизни и индивидуальный пенсионный план (до 15 600 рублей в год) и за взносы на благотворительность;

инвестиционный — за пополнение ИИС (до 52 000 рублей в год);

имущественный — за покупку жилья (до 260 000 рублей) и выплаченные проценты по ипотеке (до 390 000 рублей).

Стоимость услуги — от 1699 рублей до 3499 рублей. Подключить сервис можно на сайте СберРешений.