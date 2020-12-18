Электронные заказные письма теперь можно получать через СберБанк Онлайн

Подключение к сервису электронных заказных писем «Почты России» и их получение стало доступно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, сообщает пресс-служба банка.

Ранее электронные заказные письма можно было активировать и получать на только сайте zakaznoe.pochta.ru, в мобильном приложении «Почты России» и на портале «Госуслуги».

Чтобы начать получать заказные письма в приложении СберБанк Онлайн, необходимо открыть раздел «Настройки» и выбрать опцию «Государственные уведомления». После этого пользователям предложат авторизоваться через «Госуслуги». Если аккаунта на «Госуслугах» нет, его можно будет сразу создать в приложении.

Сервис позволяет получать заказные письма от судов, ФССП, ГИБДД, Пенсионного фонда РФ, ФНС, различных региональных государственных структур, а также от юридических лиц.