Семейные патенты могут появиться уже в следующем году

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассчитывает на введение семейного патента в течение полугода.

«Сегодня мы на финишной прямой с точки зрения семейного патента. Надеюсь, что мы выполним это обещание и в течение полугода завершим в этой части работу», — сказал Катырин на Всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная Семья — успешная Россия».

По его словам, законодательное закрепление семейного бизнеса станет более длительным процессом.

«Но сегодня было еще раз подтверждено правительством РФ, что мы над этой темой вместе еще будем работать. Чтобы можно было не только провозгласить, но и создать преференции для семейных компаний и, самое главное, — иметь возможность администрировать всю тему оказания этих преференций для семейных компаний», — цитирует Катырина ТАСС.

Идею создания семейного патента ранее предложила ТПП России. Как пояснял Катырин, руководители компаний никак не оформляют всех членов семьи из-за сложностей с документооборотом, то есть для государства они «находятся в тени». В связи с этим он предложил предоставить возможность микропредприятиям с численностью до 15 человек приобрести патент на семью и работать в течение года, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи. По концепции законопроекта о коллективном (семейном) патенте, разработанного ТПП РФ, руководитель семейной компании на патенте регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, а взаимоотношения с членами семьи регламентируются на основании гражданско-правового договора. Регистрация осуществляется через мобильное приложение, по аналогии с процедурой для самозанятых граждан.