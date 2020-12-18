В России появится киберполиция

МВД анонсировало создание киберполиции из-за увеличения в разы количества киберпреступлений в пандемию.

Об этом сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.

«Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну. Поэтому вот эта часть работы требует очень серьезного внимания. Что мы для этого делаем? Производим серьезные изменения непосредственно в наших структурах. Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции, это вопрос не одного дня, [он] займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников», — сказал он.

Зубов также отметил, что в условиях пандемии коронавируса общий уровень преступности в России остался прежним, но в разы выросло число киберпреступлений.

«За период коронавируса у нас общая преступность стабильна, а преступность в киберсреде резко выросла. По целому ряду причин — это и влияние цифровизации общества, и то, что люди, находясь в изоляции, имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом. И мы в определенной мере можем говорить о том, что длительное время мы все, все наше общество, молодежь испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана», — сказал он.

По материалам «ТАСС».