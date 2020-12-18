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В этом году ФНС перечислит в бюджет на 9,4% меньше средств, чем в прошлом. Всего 20,6 трлн

В 2020 году ФНС намерена перечислить в федеральный бюджет 20,6 трлн рублей. Что на 9,4% меньше, чем годом раньше.

Об этом заявил заявил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач.

«Всего, по нашим оценкам, до конца года в консолидированный бюджет РФ налогов и сборов поступит 20,6 трлн руб., что на 9,4% меньше, чем в прошлом году, но без учета НДПИ на нефть и газ сумма поступлений составит 16,8 трлн руб., что на 20 млрд, или 0,1% больше, чем в прошлом году», — сказал он, выступая на совместной коллегии Минфина Татарстана, управления ФНС и управления Федерального казначейства по республике.

По материалам «ТАСС».

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