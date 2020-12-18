Стой там, иди сюда… Зарплату за декабрь рекомендуют выплатить пораньше. Но у Роструда другое мнение

Ежегодно в преддверии Нового года значительно повышается потребительский спрос, люди массово направляются в магазины, что создает риски в текущей коронавирусной ситуации.

Минпромторг разработал рекомендации по снижению концентрации покупателей в период предновогоднего повышенного спроса.

В частности, для розницы рекомендуется:

увеличить количество уличных торговых ярмарок;

увеличить время работы торговых объектов, вплоть до их перевода на круглосуточный режим работы;

открыть все кассы в магазинах;

не вводить дополнительные ограничения для торговли;

не закрывать торговые объекты;

не ограничивать продажу алкоголя.

Кроме того, в письме № ЕВ-94540/15 от 04.12.2020 дана рекомендация всем работодателям:

рассмотреть возможность более ранней выдачи зарплат работникам за декабрь.

Дело в том, что пик декабрьских продаж коррелируется с выдачей работодателями зарплат и премий. Выплата зарплат в более ранние сроки позволит сместить часть покупок населения на более ранний период и более равномерно распределить покупательские потоки в течение месяца.

Все это конечно хорошо, но напомним, что Роструд недавно заявил, что более ранняя выплата зарплаты за декабрь — это нарушение ТК.