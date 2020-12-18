ЦБ не стал менять ключевую ставку, она по-прежнему 4,25% годовых

Банк России принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

В сообщении указывается на более значительное и продолжительное влияние разовых проинфляционных факторов и рост инфляционных ожиданий. Ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем во втором квартале.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки.

Сегодняшнее заседание было последним в этом году, так что до конца года ставка уже точно не изменится.