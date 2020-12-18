На выплаты детям до 8 лет направят 73,5 млрд. рублей

По указу Президента семьи с детьми до 8 лет получат по 5 тыс. рублей на каждого такого ребёнка.

Правительство выпустило Постановление с правилами выплаты этого пособия.

Напомним, родителям, которые подавали заявления на детские выплаты весной и летом 2020 года, больше не придётся это делать. Деньги им будут начислены автоматически. Заявление понадобится только в том случае, если ребёнок родился после 1 июля 2020 года либо родители ранее не обращались за выплатами. Заявление на новую выплату в 5 тыс. рублей можно подать в личном кабинете на портале госуслуг или через ПФР до 1 апреля 2021 года.

На рассмотрение заявлений отводится не более пяти дней. Ещё три дня дается на то, чтобы деньги были перечислены на счет. Выплаты не будут облагаться налогом и учитываться в составе доходов при назначении мер социальной поддержки.

Всего на эти цели из резервного фонда Правительства направят 73 591 960 000 рублей.