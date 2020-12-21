ФНС готовится выдавать электронные подписи юрлицам и ИП

Разработан порядок реализации Федеральной налоговой службой функций аккредитованного удостоверяющего центра в целях обеспечения квалифицированными сертификатами ключей проверки электронных подписей (КЭП) при участии в правоотношениях юрлиц, ИП, а также нотариусов.

Документ опубликован на федеральном портале.

УЦ ФНС будет наделять доверенных лиц полномочиями на прием заявлений о получении КЭП, на создание ключа электронной подписи, а также на хранение ключей КЭП для дистанционного использования и на создание при помощи указанных ключей электронных подписей для электронных документов. Список таких доверенных лиц будет размещен на сайте ФНС.

Создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП осуществляется следующими способами:

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самостоятельно лицом, обратившимся за получением сертификата, на его автоматизированном рабочем месте (АРМ) с использованием Личного кабинета физлица ЛК ФЛ;

в точках выдачи на АРМ в присутствии лица, обратившегося за получением сертификата.

Создание сертификата осуществляется на основании заявления о получении КЭП, которое формируется с использованием ЛК ФЛ и подается лицом в любую точку выдачи.

В заявлении на сертификат указываются:

ФИО лица, обратившегося за получением сертификата

полное наименование заявителя — юлица или ИП;

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося за получением сертификата;

ИНН заявителя;

ИНН лица, обратившегося за получением сертификата;

СНИЛС лица, обратившегося за получением сертификата;

ОГРН заявителя — юрлица;

ОГРНИП заявителя — ИП;

адрес электронной почты заявителя.

Сертификат создается после подтверждения достоверности представленных сведений в течение 15 минут с момента подачи заявления на сертификат и прилагаемых документов. Срок создания сертификата может быть увеличен до 5 дней в случае несвоевременного получения сведений, находящихся в распоряжении государственных органов, иных органов, необходимых для создания сертификата.