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ФНС готовится выдавать электронные подписи юрлицам и ИП

Разработан порядок реализации Федеральной налоговой службой функций аккредитованного удостоверяющего центра в целях обеспечения квалифицированными сертификатами ключей проверки электронных подписей (КЭП) при участии в правоотношениях юрлиц, ИП, а также нотариусов.

Документ опубликован на федеральном портале.

УЦ ФНС будет наделять доверенных лиц полномочиями на прием заявлений о получении КЭП, на создание ключа электронной подписи, а также на хранение ключей КЭП для дистанционного использования и на создание при помощи указанных ключей электронных подписей для электронных документов. Список таких доверенных лиц будет размещен на сайте ФНС.

Создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП осуществляется следующими способами:

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  • самостоятельно лицом, обратившимся за получением сертификата, на его автоматизированном рабочем месте (АРМ) с использованием Личного кабинета физлица ЛК ФЛ;
  • в точках выдачи на АРМ в присутствии лица, обратившегося за получением сертификата.
Создание сертификата осуществляется на основании заявления о получении КЭП, которое формируется с использованием ЛК ФЛ и подается лицом в любую точку выдачи.

В заявлении на сертификат указываются:

  • ФИО лица, обратившегося за получением сертификата
  • полное наименование заявителя — юлица или ИП;
  • реквизиты основного документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося за получением сертификата;
  • ИНН заявителя;
  • ИНН лица, обратившегося за получением сертификата;
  • СНИЛС лица, обратившегося за получением сертификата;
  • ОГРН заявителя — юрлица;
  • ОГРНИП заявителя — ИП;
  • адрес электронной почты заявителя.
Сертификат создается после подтверждения достоверности представленных сведений в течение 15 минут с момента подачи заявления на сертификат и прилагаемых документов. Срок создания сертификата может быть увеличен до 5 дней в случае несвоевременного получения сведений, находящихся в распоряжении государственных органов, иных органов, необходимых для создания сертификата.
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Напомним, согласно поправкам в 63-ФЗ, внесенным в декабре 2019 года, выдавать электронные подписи юрлицам и ИП с 2022 года будет ФНС.
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