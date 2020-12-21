Создается правительственная комиссия по аккредитации УЦ для выдачи электронных подписей

Порядок аккредитации удостоверяющих центров для оформления усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП) вступает в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, аккредитацию удостоверяющих центров ужесточат. Им потребуется лицензия на ведение соответствующей деятельности, более крупный по сравнению с текущими условиями уставный капитал или широкая сеть подразделений по стране.

Вышло Постановление № 2109 от 15.09.20 о создании правительственной комиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей.

Порядок аккредитации становится двухэтапным. Заключение о соответствии требованиям закона будет готовить Минцифры, а правительственная комиссия — принимать решение о выдаче либо об отказе в выдаче аккредитации.

В состав правительственной комиссии войдут представители Минцифры, Минфина, Минпромторга, Минэкономразвития, Минздрава, Минобороны, а также ФСБ, ФНС, Казначейства, «Роскартографии» и ПФР.

Кроме того, в неё по согласованию будут включены сотрудники ЦБ, Федеральной нотариальной палаты и Аппарата Правительства.

Председателем комиссии будет один из вице-премьеров.