Соцсети могут обязать удалять контент с «явным неуважением» к обществу, власти и Конституции

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Госдуму поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании социальных сетей. Документ, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, обязывает соцсети осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления противоправной информации.

Контент, который соцсети обяжут блокировать:

порнографические изображения несовершеннолетних;

информацию, склоняющую детей «к совершению опасных для жизни незаконных действий»;

данные о способах изготовления и использования наркотиков;

способы совершения самоубийства и призывы к нему;

рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности;

информацию, выражающую «явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам госвласти;

призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях;

информацию, которая порочит людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям.

В случае выявления вышеуказанной информации "владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней", говорится в поправке. При этом если он не может самостоятельно оценить противоправность контента, владелец соцсети направляет его в Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

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Социальным сетям также предписывается соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством РФ в отношении выборов и референдума. Кроме того, документ обязывает соцсети соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе их честь, достоинство и деловую репутацию. Поправка закрепляет и обязанность соцсетей размещать правила пользования ими.