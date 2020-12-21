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В 2021 году проведут эксперимент по маркировке биодобавок

В следующем году обязательной станет маркировка товаров легкой промышленности, велосипедов и молочной продукции.

По итогам «пилотов» также будут приняты решения в отношении упакованной воды, а также кресел, колясок.

Кроме того, в 2021 году начнутся эксперименты по пиву, слабоалкогольным напиткам и биоактивным добавкам. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в своем видеообращении на форуме «Антиконтрафакт-2020».

Мантуров напомнил, что сейчас в стране маркируется семь товарных групп: шубы, обувь, лекарства, табак, шины, парфюмерия, фотокамеры.

Источник: ИА ТАСС.

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