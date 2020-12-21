Более 52% опрошенных не воспользовались антикризисными мерами в пандемию

Более половины представителей малого и среднего бизнеса не воспользовались господдержкой в пандемию.

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на компанию «Мегаплан», разработчика ПО для бизнеса.

В исследовании участвовали около 1,4 тысячи представителей МСП.

Самыми популярными мерами господдержки оказались отсрочка по налогам и безвозмездная помощь от государства в размере 12130 рублей на сотрудника.

8% предпринимателей получили отсрочку по выплате аренды, 7,7% воспользовались кредитными каникулами. При этом 52,7% опрошенных признались, что не использовали ни одну из предложенных правительством мер поддержки.

Ограничения в работе бизнеса, введенные властями, поддерживают 11,2% представителей малого и среднего бизнеса. 44,1% опрошенных считают эти меры несправедливыми, а 44,6% респондентов согласны с ними лишь наполовину.