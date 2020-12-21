В Петербурге 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Санкт-Петербурга подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем. Для бюджетников рабочий день перенесен на субботу, 26 января. Остальным организациям порекомендовали сделать то же самое.

Об этом он сообщил сегодня на рабочем совещании с членами городского правительства.

Для сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга этот рабочий день переносится на субботу, 26 декабря. Руководителям всех организаций, расположенных на территории города, также рекомендовано предоставить работникам выходной день 31 декабря.

«Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное - встречать Новый год дома», - сказал глава города.

По материалам с сайта администрации Санкт-Петербурга.