Глава ЦБ не поддерживает регулирование цен государством

Глава ЦБ Набиуллина выступила против административного регулирования цен. И отметила, что правительственные меры в этой сфере не должны длиться долго.

Комментируя действия правительства по сдерживанию цен, она подчеркнула, что замораживание и регулирование цен должны применяться после того, как исчерпаны экономические меры.

«Я в принципе не очень поддерживаю введение административных мер. Я понимаю, что их можно рассматривать как крайние меры, когда уже было исчерпано влияние рыночных механизмов, но в данном случае просто рыночные механизмы нужно создать», — сказала она.

По ее словам, создание таких мер стоит сейчас в повестке.

«На мой взгляд, в повестке стоят системные меры по созданию постоянно действующего механизма сглаживания волатильности цен на некоторые группы товаров, где цены могут сильно зависеть от внешней конъюнктуры. Так, чтобы у нас не было ситуации, когда риски изменения мировых цен сразу же транслируются во внутренние цены», — объяснила глава ЦБ.

Она указала, что в России есть механизм по сглаживанию цен на нефтепродукты. В ситуации с ценами на продовольственные товары механизм может не быть аналогичным, но «сглаживание таких колебаний очень важно», подчеркнула Набиуллина: резкий рост цен на базовые товары приводит к росту инфляционных ожиданий, что может влиять на инфляцию в целом.

По материалам «РБК».