В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих из-за роста цен на еду

В Общественной палате предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих. А в Совете Федерации к идее отнеслись скептически.

Глава комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина отметила, что сейчас Правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахарный песок и подсолнечное масло. В то же время, как указала она, соглашение с предпринимателями будет иметь силу только три месяца, после чего цены «снова будет диктовать рынок».

В связи с этим, по мнению Оглоблиной, правительству необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих. Об этом сегодня пеисали « РИА Новости ».

При этом, «ТАСС» пишут, что первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин отозвался об этой идее.

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«Я скептически к карточкам отношусь, они могут быть в том случае, кода не хватает товаров продовольственной группы, тогда можно объяснить, почему при наличии дефицита надо защитить самую бедную группу населения. А когда у нас этих видов товаров в избытке, карточная система — неправильная форма социальной защиты», — сказал Рябухин.

Он также сказал, что эффективное предложение по этому поводу дал Путин.

«Я думаю, что все-таки более эффективное предложение сформулировано в данной ситуации президентом. Сейчас Генпрокуратура РФ выполняет поручение президента — проверяет состояние цен, осуществляет их мониторинг вместе с торговыми комиссиями субъектов РФ, уже первая реакция есть по основным жизненно важным продуктам питания. Например, по сахару, маслу, хлебу и так далее. Надо осуществлять этот мониторинг постоянно, потому что логического объяснения, почему эти цены на жизненно необходимую группу товаров поднялись, нет», — подчеркнул сенатор.