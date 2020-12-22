Как изменить адрес электронной почты в ЕГРЮЛ

Что делать организации, которая хочет изменить в ЕГРЮЛ адрес электронной почты? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.

Если у юридического лица поменялся адрес электронной почты или его необходимо внести в ЕГРЮЛ, то внести изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, можно в заявлении по форме №Р13014, заполнив пункт 8 «Адрес электронной почты юридического лица» на странице 002.

Подпись заявителя на указанном заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случая его направления в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Государственная пошлина за государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с изменением сведений об адресе электронной почты не взимается.

Форма №Р13014 новая. Она утверждена Приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ и вступила в силу 25 ноября 2020 года.