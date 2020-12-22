Уволить беременную по ликвидации организации можно на любом этапе конкурсного производства

В Роструд пожаловалась беременная женщина, которую уволили по п. 1 ст. 81 ТК. Организация, в которой она работала, находится в процессе банкротства. Делами рулит конкурсный управляющий.

Женщина указывает на тот факт, что конкурсное производство еще не завершено, и компания пока не ликвидирована. По мнению сотрудницы, уволить ее могут только, когда процедура банкротства будет полностью завершена.

Роструд пояснил, что уволить сотрудницу в связи с ликвидацией организации в процессе конкурсного производства работодатель будет вправе только в том случае, когда действия компании будут направлены исключительно на ее ликвидацию, а банкротство организации повлечет ее ликвидацию.

При этом работодатель, функции которого выполняет конкурсный управляющий, вправе увольнять работников в связи с ликвидацией организации в течение всего периода конкурсного производства с соблюдением требований, установленных статьями 178 и 180 ТК.