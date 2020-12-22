Более трети россиян боятся потерять работу во время пандемии

Россияне поделились главными страхами во время пандемии. Самый главный — потеря работы. Также боятся, что им перестанут выплачивать зарплаты или пенсии.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на исследование ВШЭ.

«Основным экономическим риском в глазах граждан на фоне пандемии стала боязнь потери работы (37%), а также возможность невыплаты зарплат и пенсий (21%)», — говорится в исследовании.

В то же время, по данным ВШЭ, россияне перестали бояться инфляции и спокойно относятся к росту цен на запланированные крупные покупки.

«Многолетние усилия власти по сдерживанию инфляции и оздоровлению финансового сектора дали свои результаты. Россияне перестали опасаться инфляции. Как основной экономический риск „рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги“ отметили всего 17%, обесценение денежных сбережений — всего 4%. Население спокойно относится к росту цен на запланированные крупные покупки [наиболее зависимые от курса рубля], в качестве крупного риска это рассматривает всего 2% граждан», — отмечается в соцопросе ВШЭ.