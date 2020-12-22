Пенсионерам и малоимущим предлагают возвращать НДС за продукты

Для пенсионеров и малоимущих граждан предложили сделать возврат НДС за продукты питания.

С такой инициативой к Минпромторгу выступил директор Института социальных исследований и гражданских инициатив Максим Петунин.

«Снизить размер данных расходов могло бы освобождение данных граждан от уплаты НДС за приобретаемые продукты питания», — говорится в тексте обращения.

По мнению автора инициативы, этого можно достичь путём его автоматического возврата при проведении оплаты с помощью банковской карты, при этом с установлением ежемесячного лимита, подлежащего возврату НДС во избежание злоупотреблений.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10–20%, что позволило бы наиболее уязвимым категориям общества — пенсионерам и малоимущим — снизить свои расходы на продовольственные товары», — подчёркивается в обращении.

По материалам «RT».