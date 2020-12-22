Госдума ратифицировала протоколы по налогам с Кипром и Люксембургом

Госдума ратифицировала протоколы о внесении изменений в Соглашения с Кипром и Люксембургом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Согласно документам, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр и в Люксембург повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.

Кроме того, новые правила не затронут доходы в виде процентов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний и займам, предоставляемым иностранными банками.

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.