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Самоизоляция заставила россиян чаще заказывать еду и продукты с доставкой на дом

Россияне стали чаще покупать готовую еду и заказывать продукты на дом по сравнению с 2019 годом.

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на данные исследования ЮKassa — платежного сервиса ЮMoney.

Средний чек на готовую еду и продукты с доставкой увеличился в 3,4 раза в этом году по сравнению с 2019 годом — с 498 до 1681 руб.

«Заметно вырос также средний чек у интернет-магазинов с физическими товарами, которые тоже можно получить с доставкой, — в 2,1 раза (до 1833 рублей)», — отметили в ЮKassa.

Аналитики связывают это с самоизоляцией.

«Самоизоляция изменила потребительское поведение россиян — они стали расходовать больше денег в интернете на то, что можно заказать с доставкой или чем можно пользоваться дистанционно», — отмечается в исследовании.

  • вдвое вырос оборот интернет-магазинов с цифровым контентом (кино и музыка);
  • у площадок с тренингами, мастер-классами и образовательными курсами — на 27%;
  • на 22% вырос оборот у сервисов доставки еды;
  • на 58% упал оборот у площадок по продаже авиа-, и ЖД-билетов;

Оплачивали покупки россияне чаще через интернет-банкинг, банковские карты и электронные кошельки — на 22%, 17% и 4% больше прошлогодних показателей соответственно.

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