Безработные более полугода ищут новую работу

В среднем безработные россияне сейчас ищут новое место работы на протяжении 6,5 месяцев.

Такие данные приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Из 4,78 млн безработных в сентябре наиболее многочисленной была доля тех, кто ищет работу от трех до шести месяцев (1,3 млн человек, или 27,4% среди всех безработных) — они потеряли работу в апреле, с началом карантина, и позднее.

Второй по численности стала группа тех, кто ищет работу от одного до трех месяцев (1,14 млн человек, или 23,8%) — потерявшие работу в июле и позже.

А третьей по величине стала группа так называемых застойных безработных — тех, кто ищет работу год и более, их оказалось 920 тыс. человек, или 19,3%.

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Самая высокая продолжительность безработицы фиксировалась в Карачаево-Черкесии, Чечне, Северной Осетии, Забайкальском крае и Кабардино-Балкарии.

А быстрее всего со статусом безработного прощались в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Москве, Нижегородской области и Татарстане.

«Помимо 920 тыс. человек, ищущих работу более года, 650 тыс. россиян в сентябре заявили, что отчаялись найти работу: из-за прошлого неудачного опыта, отсутствия квалификации или подходящих вакансий. А совокупная численность трудоспособных граждан, которые хотели бы работать, но отказались от поисков или не нашли для себя подходящих предложений на рынке труда, составляет 3,7 млн человек. Эти люди не включаются в официальную численностью 4,7 млн безработных. Кроме того, огромному количеству людей урезали часы: работники были переведены в режим частичной занятости или отправлены в неоплачиваемые отпуска. В результате реальная безработица в России оказывается существенно выше официальной», — прокомментировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.