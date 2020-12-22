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Дума приняла закон об упрощенном кадровом учете для НКО

Сегодня в третьем, окончательном, чтении принят законопроект № 1022523-7 с поправками в ТК в части установления особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей, являющихся некоммерческими организациями.

Теперь НКО смогут заключать срочные трудовые договоры по аналогии с работодателями — субъектами малого бизнеса.

Также НКО получат право не издавать некоторые локальные акты (ПВТР, положение об оплате труда, графики сменности).

Все нюансы можно прописать прямо в трудовом договоре на основе типовой формы, утвержденной Правительством.

Упрощенные кадровые правила будут распространяться на НКО, у которых ССЧ и доход за предыдущий год не превысили предельных значений, установленных Правительством:

  • ССЧ — 15 человек;
  • доход — 120 млн. рублей.
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