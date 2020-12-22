Военных пенсионеров освободили от фиксированных пенсионных взносов. Но не ИП, а только адвокатов, которых всего 50 человек

Законопроект об освобождении адвокатов-бывших военных от фиксированных взносов на ОПС принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

Напомним, все началось с решения Конституционного суда № 5-П/2020 от 28.01.2020.

Судьи решили, что уплата взносов военными пенсионерами, а ныне адвокатами, фактически никак не поможет им заработать право на вторую пенсию.

То есть взносы платятся в ПФР, а в ответ — ничего, второй пенсии все равно не будет.

На практике к моменту достижения пенсионного возраста адвокат просто не успеет наработать нужное количество баллов.

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Поэтому в закон внесли поправки, убрав обязанность платить фиксированные взносы. При этом в законе прописали возможность уплаты адвокатами добровольных взносов в ПФР.

Другими словами от обязанности платить взносы на ОПС их освободят, но дадут право на их уплату. Вдруг кто-то из них захочет добровольно формировать вторую пенсию.

Кстати, по подсчетам депутатов, всего в стране 52 адвоката-бывших военных, которых коснется данный законопроект.

Учитывая годовой размер фиксированных взносов на ОПС (32 448 руб.), в 2021 году бюджет ПФР недосчитается 1,7 млн. рублей из-за освобождения этой категории граждан от взносов.

Добавим, что в общем-то аналогичная ситуация наблюдается и с ИП-военными пенсионерам, коих гораздо больше, чем адвокатов. Далеко не все из них смогут наработать себе баллов на вторую пенсию. Но так как в КС обратился именно адвокат, то и поправки внесли только для адвокатов.