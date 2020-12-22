Утверждены тарифы страховых взносов по производственному травматизму на 2021 год

Президент подписал Федеральный закон от 22.12.2020 № 434-ФЗ о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Сохранены действующие уже много лет 32 тарифа взносов на НС и ПЗ в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска (от 0,2 до 8,5 % к суммам выплат и других вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений).

Кроме этого, сохранится льгота для работодателей, которые трудоустраивают инвалидов. Они по прежнему будут платить лишь 60 % установленных размеров страховых тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных, являющихся инвалидами I, II или III групп.