Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Утверждены тарифы страховых взносов по производственному травматизму на 2021 год

Президент подписал Федеральный закон от 22.12.2020 № 434-ФЗ о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Сохранены действующие уже много лет 32 тарифа взносов на НС и ПЗ в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска (от 0,2 до 8,5 % к суммам выплат и других вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений).

Кроме этого, сохранится льгота для работодателей, которые трудоустраивают инвалидов. Они по прежнему будут платить лишь 60 % установленных размеров страховых тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных, являющихся инвалидами I, II или III групп.

 

📌 Реклама
Онлайн-курс
Как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами
Научитесь управлять бухбизнесом так, чтобы он развивался
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама