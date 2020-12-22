Воспользоваться мораторием на банкротство нужно успеть до 26 декабря

Если кто-то еще не воспользовался правом на мораторий по банкротству, то стоит это сделать не позднее 26 декабря.

Юрист-аналитик по банкротству и корпоративному праву Олег Зайцев делится на своей странице в Facebook.

«Последнее напоминание!!! Следующая неделя — последний шанс для должников — юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, подпадающих под мораторий на банкротство, подать в арбитражный суд заявление о своём банкротстве, если они хотят воспользоваться процедурой судебной рассрочки своих долгов на срок от 1 года до 2 лет.

На сегодняшний день в силу постановления Правительства мораторий на банкротстве был продлён на 3 месяца с 7 октября 2020 г. и потому должен закончиться 11 января 2021 г. (если только его не продлят, что было бы хорошо, но пока о таких планах ничего не слышно).

Поскольку и организациям, и ИП для инициирования своего банкротства нужно предварительно не менее чем за 15 дней опубликовать сообщение в ЕФРСДЮЛ, то фактически стартовать с такой публикацией (чтобы успеть подать заявление в суд до 11 января 2021 г.), нужно не позднее 26 декабря 2020 г. (следующей субботы)».

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