Вместо освобождения пенсионеров от НДС на продукты, предлагают дополнительные выплаты

В СФ похвалили идею освобождения пенсионеров и малоимущих от НДС. Но предложили давать им дополнительные выплаты и пособия, поскольку освобождать от НДС трудно в администрировании.

Об инициативе в адрес Минпромторга сегодня писали на «Клерке».

Зампредседателя СФ по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что на полках лежит как товар с НДС, так и без него. Он предложил повысить материальное состояние малоимущих и пенсионеров при помощи различных выплат: ежемесячных, единовременных и других.

«То есть через институт доходов, а не через институт расходов в этой части», — заявил он.

По материалам «РИА Новости».